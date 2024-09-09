На Украине задержали подозреваемого в поджоге релейных шкафов

В Полтавской области задержали мужчину, подозреваемого в поджоге релейных шкафов

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Полтавской области мужчину, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на объектах железнодорожной компании «Укрзализныця». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Сообщается, что мужчина выявлял местоположение потенциальных целей, а потом из бинокля наблюдал за ними, выбирая удобное время для поджога. Также задержанный приобрел вспомогательные средства — легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверцы энергооборудования. Подготовившись таким образом, он поджег релейный шкаф и отснял возгорание на камеру телефона.

По данным следствия, мужчина планировал продолжить серию поджогов. Ему вменяется статья «Диверсия, подготовка к диверсии, совершенной в условиях военного положения» и грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники СБУ задержали две группы поджигателей автомобилей военнослужащих Вооруженных сил Украины в Киеве и Хмельницком. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.