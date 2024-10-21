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10:27, 21 октября 2024Забота о себе

Названы неожиданные причины хруста в коленях

Физиотерапевт Коуч: хруст в коленях может появляться из-за пузырьков воздуха

Фото: poylock19 / Shutterstock / Fotodom

Хруст и скрип коленей может возникать у людей любого возраста, рассказал физиотерапевт Жамон Коуч. В комментарии The New Daily врач назвал неожиданные причины появления звуков в коленях.

Врач отметил, что многие люди опасаются заниматься спортом из-за щелчков в коленях, однако эти страхи беспочвенны. По его словам, здоровье суставов можно поддерживать только постоянным движением.

Коуч отметил, что звуки в коленях могут появляться при движении по нескольким причинам. Обычно это происходит, когда образуются пузырьки воздуха, которые просачиваются в мягкие ткани, а затем попадают в область вокруг сустава. Когда человек сгибает или разгибает колени, пузырьки лопаются с хлопком или треском.

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Также треск может возникать при защемлении сухожилия или связки надкостными структурами колена, добавил физиотерапевт.

Причиной хруста в коленях также может быть «синдром бегуна», уточнил доктор. Он развивается, когда давление между коленной чашечкой и бедренной костью больше обычного, так как из-за этого хрящ в суставе может начать размягчаться и изнашиваться.

Ранее травматолог и ортопед Вячеслав Кулишов указал на факторы, провоцирующие артроз. В частности он отметил, что болезнь часто развивается у людей с лишним весом.

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      Вера Владзиевская
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