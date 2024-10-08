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20:21, 8 октября 2024Забота о себе

Врач указал на провоцирующие артроз факторы

Ортопед Кулишов рассказал, что артроз часто встречается у людей с лишним весом

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Артроз чаще всего поражает тазобедренные и коленные суставы, рассказал травматолог и ортопед Вячеслав Кулишов. В комментарии для издания «Доктор Питер» врач указал на факторы, провоцирующие развитие распространенного заболевания.

Ортопед рассказал, что артроз диагностируют чаще у пожилых людей и у тех, у кого в семье уже были случаи заболевания. Также болезнь часто встречается у людей с лишним весом и нарушением гормонального фона, травмами суставов, спортсменов.

Распознать артроз можно по хрусту в суставах и небольшой боли после физической нагрузки, объяснил эксперт. При этом он уточнил, что вне зависимости от зоны поражения болезнь развивается по одной схеме: сначала нарушается баланс между ростом и разрушением хряща, затем структура хряща меняется, а после в нем появляются трещины

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      Алиса Дмитриева
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