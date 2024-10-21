Небензя заявил об отсутствии «полководческого таланта» у Зеленского

Небензя: у Зеленского отсутствует полководческий талант

У президента Украины Владимира Зеленского нет «полководческого таланта», что показали события в Курской области, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция велась на сайте организации.

«Какого-либо полководческого таланта главарь киевского режима лишен в принципе, его курская авантюра это самым очевидным образом продемонстрировала», — заявил дипломат. Небензя добавил, что операция в приграничном российском регионе показала готовность Зеленского «без колебаний жертвовать Украиной и жизнями украинцев в угоду западным геополитическим интересам».

На этом же заседании дипломат заявил, что украинский лидер делает ставку на втягивание НАТО в конфликт с Россией. Дипломат назвал Зеленского «просроченным» президентом, который терпит «очевидное поражение на поле боя».