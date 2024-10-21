Незнакомец исполнил мечты проститутки и внезапно исчез

Один из клиентов секс-работницы исполнил ее мечты и исчез так же внезапно, как появился. Об этом пишет издание Metro.

Сиенна Грейс занимается проституцией более 10 лет. По ее словам, незнакомец, которого она прозвала Мистер Икс, связался с ней по почте. В их первую встречу он сообщил, что хочет сделать из какой-нибудь девушки идеальную женщину. До секса в тот раз так и не дошло.

В следующую ночь Мистер Икс подарил Грейс сумку Chanel, которую та давно хотела, с шестью тысячами долларов (583 тысячами рублей) внутри. После мужчина решил исполнить главное желание Грейс и оплатил ей пластические операции в Таиланде.

Только прилетев в другую страну, женщина осознала всю опасность сложившейся ситуации. «Я не была уверена, вырежут ли мне органы или я проснусь как статная модель!» — вспоминает она. Однако все-таки решилась довериться Мистеру Иксу и не прогадала. Грейс удалили жир, убрали шрамы на спине, сделали подтяжку лица и уменьшили грудь. На время восстановительного периода Мистер Икс снял для нее в роскошный пентхаус.

Когда Грейс вернулась домой, Мистер Икс перестал с ней общаться. «Думаю, для него это никогда не было чем-то большим, чем просто воплощение фантазии, — отметила она. — И кто я такая, чтобы жаловаться?» По словам Грейс, всего Мистер Икс потратил на нее около ста тысяч долларов (9,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывший член парламента заплатил доминатрикс Мелиссе Тодд тысячу фунтов стерлингов, чтобы она похитила его, связала и жестоко избила на глазах у других. Секс-работница отметила, что унижения действительно приносили ему сексуальное удовольствие: «как сильный человек он хотел ощутить бессилие».