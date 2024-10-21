Офтальмолог назвала необычный способ улучшить зрение

Офтальмохирург Тимофеева: массаж шейно-воротниковой зоны улучшает зрение

Россия вошла в топ-3 стран с близорукостью у молодежи из-за обилия техники вокруг, считает врач-офтальмохирург Татьяна Тимофеева. Необычные способы улучшить зрение она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Тимофеевой, кроме передышек при работе с электронными гаджетами, регулярного посещения врачей и специальной глазной гимнастики, эффективным может быть массаж шейно-воротниковой зоны. «Он помогает восстановить кровообращение и микроциркуляцию в сосудах глаз. Еще можно делать себе массирование определенных точек на лице. К примеру, на лбу, в височной части или точку между бровями», — отметила она, рекомендовав перед массажем обратиться за советом по правильной технике к врачу-окулисту.

Для улучшения кровообращения в области глаз врач рекомендовала плотно зажмуриваться на несколько секунд, а затем открывать глаза и водить ими сначала вправо, потом влево, а затем вверх и вниз по диагонали. Таким образом, пояснила офтальмолог, можно заставить дополнительно работать мышцы, при помощи которых поворачиваются глаза, а это снимает напряжение и усталость.

Помимо этого, Тимофеева посоветовала привести в порядок режим дня и рацион. «Употребление оптимального количества свежих овощей, фруктов, ягод не только способствует правильной работе желудочно-кишечного тракта, но и положительно влияет на наше зрение. Среди таких чудо-продуктов можно выделить миндаль, морковь, сладкий перец, черную смородину, крупы, морепродукты», — перечислила она. В то же время врач подчеркнула, что не стоит есть слишком много продуктов, чтобы не получить аллергию.

Ранее офтальмолог Кирилл Светлаков рассказал, что в течение жизни зрение может ухудшаться по разным причинам — от возрастных изменений до вредных привычек. Одной из вредных привычек, портящих зрение, доктор назвал нарушение правил гигиены при использовании контактных линз.