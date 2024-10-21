Омбудсмен отреагировала на приход москвички в кальянную с дочерью-квадробером

Ярославская взяла на контроль случай с девочкой-квадробером в кальянной

Случай с девочкой-квадробером, которую в Москве мать привела в кальянную, взят на контроль. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, ее цитирует РИА Новости.

«Да, слежу-слежу, работаем», — сказала омбудсмен в ответ на вопрос, мониторит ли она ситуацию с подростком. Ярославская добавила, что сейчас ждет информацию от силовых ведомств по этому вопросу.

20 октября стало известно, что жительница Москвы пришла в кальянную с дочерью-квадробером. Женщина привела дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска кота, а на ее руках — перчатки, имитирующие лапы животного. Она сидела перед диваном матери на корточках, мяукала и, как кошка, ластилась к официантам и другим посетителям.

В Госдуме в октябре начали работу над законопроектом о контроле квадробинга. При этом глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина с сомнением отнеслась к рассуждениям о запрете квадробинга.

Квадробика — увлечение, при котором люди (преимущественно дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты.