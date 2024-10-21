Песков высказался об отмене поездки президента Бразилии на БРИКС. Решение не связано с отказом Путина лететь на G20

Песков: отмена поездки президента Бразилии на БРИКС не связана с решением Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с решением главы РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20.

«Нет», — ответил он, отвечая на вопрос, связана ли отмена поездки главы Бразилии с решением Путина. Песков добавил, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Как ранее сообщила пресс-служба главы южноамериканской республики, президент Бразилии не сможет поехать на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября по состоянию здоровья.

Путин отказался лететь на саммит G20 в Бразилии

Путин отказался от идеи лететь на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в 2024 году. Он объяснил свое решение нежеланием срывать проведение саммита в связи с выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на его «арест».

Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если произойдет этот МУС, разговор будет только об этом Владимир Путин Президент России

В декабре прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.

Аморим подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно, поэтому необходимо найти решение сложившейся ситуации.

Украина призвала Бразилию арестовать Путина в случае его визита

Киев призвал Бразилию арестовать российского лидера, если он посетит саммит «Большой двадцатки», сообщило агентство Reuters.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что «получил разведданные», которые указывают на то, что глава России может посетить саммит. Костин призвал власти Бразилии выполнить ордер на арест Путина, если он там появится.

В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать Андрей Костин Генпрокурор Украины

10 октября Министерство иностранных дел Украины также призвало не подписавший Римский статут Ашхабад арестовать Путина во время визита в Туркменистан. В заявлении украинское ведомство называет российского лидера «военным преступником», на которого выдан ордер МУС.