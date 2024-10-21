Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:54, 21 октября 2024Россия

Песков высказался об отмене поездки президента Бразилии на БРИКС. Решение не связано с отказом Путина лететь на G20

Песков: отмена поездки президента Бразилии на БРИКС не связана с решением Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с решением главы РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20.

«Нет», — ответил он, отвечая на вопрос, связана ли отмена поездки главы Бразилии с решением Путина. Песков добавил, что в Кремле «и в голову эта мысль не могла прийти».

Материалы по теме:
«Нам никакое атомное оружие не нужно для победы» Ядерный удар, ход СВО и пенсии: что заявил Путин на ПМЭФ
«Нам никакое атомное оружие не нужно для победы»Ядерный удар, ход СВО и пенсии: что заявил Путин на ПМЭФ
7 июня 2024
«У них это получается» Почему страны Персидского залива поддерживают Россию и как пытаются уладить конфликт на Украине?
«У них это получается»Почему страны Персидского залива поддерживают Россию и как пытаются уладить конфликт на Украине?
11 сентября 2024

Как ранее сообщила пресс-служба главы южноамериканской республики, президент Бразилии не сможет поехать на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября по состоянию здоровья.

Путин отказался лететь на саммит G20 в Бразилии

Путин отказался от идеи лететь на предстоящий саммит стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в 2024 году. Он объяснил свое решение нежеланием срывать проведение саммита в связи с выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на его «арест».

Я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если произойдет этот МУС, разговор будет только об этом

Владимир ПутинПрезидент России

В декабре прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.

Аморим подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно, поэтому необходимо найти решение сложившейся ситуации.

Украина призвала Бразилию арестовать Путина в случае его визита

Киев призвал Бразилию арестовать российского лидера, если он посетит саммит «Большой двадцатки», сообщило агентство Reuters.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что «получил разведданные», которые указывают на то, что глава России может посетить саммит. Костин призвал власти Бразилии выполнить ордер на арест Путина, если он там появится.

В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать

Андрей КостинГенпрокурор Украины

10 октября Министерство иностранных дел Украины также призвало не подписавший Римский статут Ашхабад арестовать Путина во время визита в Туркменистан. В заявлении украинское ведомство называет российского лидера «военным преступником», на которого выдан ордер МУС.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков высказался об отмене поездки президента Бразилии на БРИКС. Решение не связано с отказом Путина лететь на G20

      Санду обвинила во вмешательстве в выборы иностранные силы

      В Молдавии заявили о возможности проведения второго тура президентских выборов

      В Польше задержали экс-владелеца криптобиржи WEX

      В порту Одессы начался пожар после удара «Искандером»

      Лавров оценил слова Джонсона о срыве переговоров с Украиной

      ЦАХАЛ назвала число выпущенных по Израилю снарядов

      Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в купальнике

      Энергосистема Кубы снова вышла из строя

      Лавров рассказал о гибридной войне Запада против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше