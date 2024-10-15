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00:28, 15 октября 2024Мир

На Украине призвали Бразилию арестовать Путина

Reuters: Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он посетит G20
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украина призывает Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20). Об этом пишет Reuters, ссылаясь на украинские власти.

Как утверждается, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что «получил разведданные», которые указывают на то, что Путин может посетить саммит в следующем месяце. Костин призвал власти Бразилии выполнить ордер на арест президента России, если он там появится.

«В связи с информацией о том, что Путин может посетить саммит G20 в Бразилии, я хотел бы повторить, что бразильские власти как государство-участник Римского статута обязаны арестовать его, если он осмелится приехать», — выразил мнение Костин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин пока не решил, поедет ли он на саммит «Большой двадцатки».

В декабре прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Владимир Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите.

10 октября МИД Украины призвал не подписавший Римский статут Ашхабад «арестовать» Владимира Путина во время визита в Туркменистан.

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      Марина Совина
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