Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 14 октября 2024Мир

В Кремле раскрыли планы Путина на саммит G20

Песков: Путин пока не решил, поедет ли он на саммит G20

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин пока не решил, поедет ли он на саммит «Большой двадцатки» (G20), который в этом году пройдет в ноябре в Бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — рассказал представитель Кремля.

18 декабря прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите. Он также подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно и ее интересы на международных площадках должны быть учтены.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска вышли на окраину Суджи. Они закрепились в районе, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область

      Амулет покровителя мужчин спас жизнь бойцу СВО в Курской области

      Украинский беспилотник уничтожили над Белгородской областью

      В России высказались о поддержке США одного из пунктов «плана победы» Зеленского

      Жители Курской области рассказали о бегстве по полям от беспилотников ВСУ

      На Украине сообщили о продвижении российских военных в районе Часова Яра

      В Кремле раскрыли планы Путина на саммит G20

      Состояние Джастина Бибера ухудшилось на фоне скандала вокруг P.Diddy

      Финансовую устойчивость России оценили

      Президент Ассамблеи в Женеве жестко прервала протест представителя Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше