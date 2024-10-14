В Кремле раскрыли планы Путина на саммит G20

Песков: Путин пока не решил, поедет ли он на саммит G20

Президент России Владимир Путин пока не решил, поедет ли он на саммит «Большой двадцатки» (G20), который в этом году пройдет в ноябре в Бразилии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Когда решение будет принято, мы вас проинформируем», — рассказал представитель Кремля.

18 декабря прошлого года советник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что южноамериканская страна хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 2024 года. Он отметил, что Бразилия, будучи председателем организации, примет всех лидеров на саммите. Он также подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно и ее интересы на международных площадках должны быть учтены.