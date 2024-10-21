В России высказались о «плане Путина» по разрушению долларовой системы

Депутат Делягин назвал обсуждение Западом плана по крушению доллара истерикой

Обсуждение на Западе «плана Путина», который приведет к разрушению долларовой системы, производит впечатление какой-то странной истерики, потому что санкции и долларовая система — совершенно разные вещи, заявил в беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее издание The Economist сообщило, что президент России Владимир Путин представит на саммите БРИКС в Казани план по разрушению долларовой системы. Речь идет о создании альтернативной платежной системы, которая обеспечит странам БРИКС более дешевые и быстрые трансакции. Запад пугает, что механизм позволит обходить наложенные санкции и приведет к крушению доминирования США.

Это производит впечатление какой-то странной истерики, потому что санкции и долларовая система — вещи совершенно разные. Даже находясь вне долларовой системы, по сути дела, находясь под санкциями, все равно, скажем, цены нефти котируем в долларах или ориентируемся на курс доллара, как существенный элемент, скажем, в составлении бюджета. Поэтому здесь подмена понятий и, думаю, вполне сознательная, такое нагнетание антироссийской истерики Михаил Делягин депутат Госдумы

Президент сказал, что на саммите не будет идти речь о введении новой валюты, что это невозможно, потому что нет достаточной близости между экономиками стран-участниц БРИКС, напомнил депутат.

«Речь будет идти именно о том, что нужно создать замену SWIFT, расчетную систему, которая будет недосягаема для западных санкций. О необходимости этого говорили с 2014 года, с 2022 года это стало окончательно понятно. Это способ освобождения от санкций. Все понятно. Те, кто ввели против нас санкции, от этого находятся в состоянии истерики. Безусловно, это будет новый элемент дедолларизации мировой экономики, но в данном случае доллар уничтожают сами американцы, это их решение, они решили санкциями против нас форсировать распад мира», — поделился Делягин.

Ранее бывший вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста призвал создать альтернативную международную платежную систему, неуязвимую для санкций США и других стран Запада. По словам бывшего топ-менеджера, странам объединения необходимо продолжать расширять международные операции в национальных валютах и строить альтернативу SWIFT.