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05:25, 21 октября 2024Мир

Помощь США Украине и Израилю в 50 раз превысила поддержку пострадавших от ураганов

США направили Украине и Израилю больше денег, чем пострадавшим от ураганов

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Американские власти направили Украине и Израилю за последний год в 50 раз больше средств, чем жителям США, пострадавшим от ураганов «Милтон» и «Хелен». Об этом написали РИА Новости, ссылаясь на открытые данные.

Так, согласно заявлению, сделанному Белым домом ранее, федеральное правительство одобрило выделение почти 2 миллиардов долларов на помощь шести штатам для жителей, которые пострадали от ураганов. При этом, согласно открытым данным, правительство США за 2023 фискальный год, закончившийся в октябре этого года, пообещало выделить Украине средства в объеме 61,3 миллиарда долларов, а Израилю — 46 миллиардов. То есть, на пострадавших от ураганов запланировано в 53,65 раза меньше, чем суммарно на эти страны.

Пакеты помощи Израилю и Украине, в частности, предполагают средства на восстановление запасов оружия самих США в счет тех боеприпасов и орудий, которые были отправлены этим странам. По факту на текущий момент Украина и Израиль получили от Соединенных Штатов денежные средства в объеме 17 миллиардов и 3,3 миллиарда долларов соответственно. Это в 10,2 раза больше помощи жертвам ураганов, написало агентство.

Ранее газета The Washington Post написала, что сезон ураганов стал одним из факторов, который оказал значительное влияние на предвыборную борьбу в США. Как сказано в статье, ураганы «Хелен» и «Милтон» пришлись на «последний этап предвыборной кампании» — это усилило в стране острые политические разногласия.

В конце сентября стало известно, что президент США Джо Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана «Хелен», дополнительную помощь. По его словам, правительство не будет помогать пострадавшим дополнительными ресурсами, поскольку государство «уже и так многое дало им, несмотря на то, что они не просили».

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      Марина Совина
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