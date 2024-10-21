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03:14, 21 октября 2024Мир

Постпред Ульянов рассказал о судьба Запада в случае блокировки соцсети X

Ульянов: Запад станет более авторитарным, если соцсети Х придет конец

Фото: Carlos Barria / Reuters

Режим на Западе станет еще более авторитарным, если соцсети X, которой владеет американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, придет конец. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на странице в социальной сети.

«У меня нет причин быть благодарным X, которая ограничивает мой аккаунт. Но X — крайне важная часть сегодняшнего информационного пространства», — отметил он.

При этом, по словам Ульянова, если соцсеть «убьют по политическим причинам, это будет новым шагом к еще более авторитарному информационному режиму на Западе, который не терпит оппонентов». Так Ульянов оценил пост основателя файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финского предпринимателя Кима Доткома. Последний утверждает, что X «умрет», если на выборах в США победит вице-президент страны Камала Харрис.

Кроме того, ранее Дотком заявил о проигрыше Украины, США и НАТО в конфликте с Россией. По его словам, политики, втянувшие Запад в конфликт, «заплатят за это» на ближайших выборах.

Ранее Илон Маск предрек США одну проблему в случае, если на выборах главы государства победит вице-президент Камала Харрис. По его мнению, Штаты ждет ужесточение цензуры.

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      Марина Совина
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