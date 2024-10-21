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16:58, 21 октября 2024Россия

Пойманный на взятке бывший российский вице-губернатор ушел на СВО

Пойманный на взятке бывший вице-губернатор Белгородской области ушел на СВО

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Пойманный на взятке бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, решение уйти на фронт бывший российский чиновник принял уже находясь в колонии. Полежаева освободили из-под стражи спустя два месяца после вынесения приговора. Уточняется, что освобождение будет действовать на период исполнения контракта с Минобороны.

Полежаева задержали 21 июля 2023 года. Его обвинили в получении от директора одной из строительных компаний региона двух иномарок премиум-класса общей стоимостью более 17 миллионов рублей за обещание оказать содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений, а также в заключении контрактов в сфере ЖКХ.

Shot сообщает, что незадолго до задержания губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил Полежаева «за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

В августе 2024 года суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Его также обязали выплатить штраф в размере 36 миллионов рублей.

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      Елена Торубарова
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