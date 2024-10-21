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13:41, 21 октября 2024Экономика

Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

Промышленный эксперт Хазанов: сахар может подорожать из-за энергокризиса на Кубе

Фото: Unsplash

Полное отключение энергетической системы Кубы из-за аварии на ТЭЦ может сказаться на мировом рынке сахара. Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Его цитирует РИА Новости.

От состояния местной энергетики напрямую зависит работа кубинских предприятий, производящих сахар из тростника. Поэтому, как полагает Хазанов, их остановка приведет к падению экспорта этого продукта питания, а значит, и к росту его мировых цен.

Ранее, 18 октября, энергосистема Кубы полностью отключилась. Частично ее работу удалось восстановить, но затем она снова вышла из строя. В итоге остров полностью остался без электричества.

В настоящее время кубинский МИД ведет переговоры об оказании помощи со стороны других стран.

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      Кирилл Луцюк
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