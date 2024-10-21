Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

Промышленный эксперт Хазанов: сахар может подорожать из-за энергокризиса на Кубе

Полное отключение энергетической системы Кубы из-за аварии на ТЭЦ может сказаться на мировом рынке сахара. Об этом заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Его цитирует РИА Новости.

От состояния местной энергетики напрямую зависит работа кубинских предприятий, производящих сахар из тростника. Поэтому, как полагает Хазанов, их остановка приведет к падению экспорта этого продукта питания, а значит, и к росту его мировых цен.

Ранее, 18 октября, энергосистема Кубы полностью отключилась. Частично ее работу удалось восстановить, но затем она снова вышла из строя. В итоге остров полностью остался без электричества.

В настоящее время кубинский МИД ведет переговоры об оказании помощи со стороны других стран.