Куба попросила у нескольких стран реальной помощи из-за кризиса

Куба ведет переговоры с несколькими странами о конкретной помощи из-за кризиса

Глава МИД Кубы Родригес Паррилья на фоне энергетического кризиса поблагодарил за поддержку и предложения помощи от правительство ряда стран, в том числе России. Он сообщил в соцсети X, что Куба ведет переговоры о конкретизации получения этой помощи.

«Благодарим за усилия и поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система», — подчеркнул Паррилья.

Накануне вечером стало известно, что энергосистема Кубы, которая в пятницу, 18 октября, полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.