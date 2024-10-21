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07:43, 21 октября 2024Мир

Куба попросила у нескольких стран реальной помощи из-за кризиса

Куба ведет переговоры с несколькими странами о конкретной помощи из-за кризиса

Фото: Norlys Perez / Reuters

Глава МИД Кубы Родригес Паррилья на фоне энергетического кризиса поблагодарил за поддержку и предложения помощи от правительство ряда стран, в том числе России. Он сообщил в соцсети X, что Куба ведет переговоры о конкретизации получения этой помощи.

«Благодарим за усилия и поддержку, предложенную правительствами Венесуэлы, Мексики, Колумбии, России и Барбадоса, чтобы противостоять нынешней ситуации, в которой оказалась национальная электро-энергетическая система», — подчеркнул Паррилья.

Накануне вечером стало известно, что энергосистема Кубы, которая в пятницу, 18 октября, полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.

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      Марина Совина
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