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01:00, 21 октября 2024Мир

Энергосистема Кубы снова вышла из строя

Энергосистема Кубы вышла из строя второй раз за неделю

Фото: Norlys Perez / Reuters

Энергосистема Кубы, которая в пятницу полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя. Об этом сообщило министерство энергетики и горной добычи острова, передает РИА Новости.

19 октября Куба полностью осталась без электричества. Из-за выхода из строя энергосистемы подача электричества ограничивалась только государственными объектами стратегической инфраструктуры. Находящихся на территории Кубы российских граждан призвали сохранять спокойствие.

Первые три попытки восстановить подачу электричества не увенчались успехом. Отмечалось, что сбои происходили на фоне дефицита продовольствия, медикаментов и топлива. На выходных электроснабжение частично удалось восстановить.

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      Юлия Мискевич
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