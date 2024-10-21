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11:50, 21 октября 2024Россия

Пресечена воздушная атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Курском

Фото: РИА Новости

Средства противовоздушной обороны ((ПВО) пресекли новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:40 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом два беспилотника самолетного типа, при помощи которых Украина собиралась нанести удар по объектам на российской территории. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 21 октября ВСУ выпустили 18 беспилотников по четырем российским регионам. 11 дронов система ПВО перехватила над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

Позже об уничтожении еще одного беспилотника сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

ЖЗЛ
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