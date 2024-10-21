Пресечена воздушная атака ВСУ на российский регион

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников ВСУ под Курском

Средства противовоздушной обороны ((ПВО) пресекли новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 10:40 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом два беспилотника самолетного типа, при помощи которых Украина собиралась нанести удар по объектам на российской территории. Информация о районе уничтожения дронов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны России заявили, что в ночь на 21 октября ВСУ выпустили 18 беспилотников по четырем российским регионам. 11 дронов система ПВО перехватила над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

Позже об уничтожении еще одного беспилотника сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в результате никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.