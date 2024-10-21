Еще один беспилотник сбит над российским регионом

Губернатор Богомаз: еще один дрон сбит над Брянской областью

Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнил губернатор. Целью беспилотника было нанести террористический удар по России, подчеркнул он.

В результате перехвата дрона никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 21 октября 11 украинских беспилотников были сбиты над Ростовской областью. Глава региона Василий Голубев сообщил, что в результате отражения удара никто не пострадал, иных последствий также не было выявлено.

