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09:04, 21 октября 2024Из жизни

Профессиональная разоблачительница измен пожаловалась на сложности в работе

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Оливия Дин, профессиональная разоблачительница измен, пожаловалась на необходимость разрушать чужие отношения. О сложностях своей работы она рассказала изданию Daily Mail.

Как объясняет Дин, обычно к ней обращаются девушки, подозревающие своих партнеров в неверности. Далее женщина начинает общаться с этими мужчинами: флиртует с ними, отправляет соблазнительные голосовые сообщения и интимные фотографии. За свои услуги Дин берет не меньше 50 фунтов стерлингов (шесть тысяч рублей).

По словам разоблачительницы, около 80 процентов мужчин проваливали ее тест. В среднем у нее уходит около часа, чтобы «цель» решилась на измену. Самое долгое время, что ей приходилось вести переписку, составило около двух недель.

Дин отметила, что, если мужчина не отвечает на ее сообщения, дальше она действует согласно пожеланиям заказчицы. Можно посчитать, что тест на изменщика пройден, а можно «заморозить» его, то есть перестать с ним общаться, но остаться подписанной на его аккаунт. «Было много случаев, когда мужчина приползал обратно через недели, даже месяцы и пытался завязать разговор», — объяснила Дин.

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Женщина призналась, что самое сложное в ее работе — делиться неприятными открытиями с девушками. Часто в глубине души они уже знают правду, но оказываются не готовы ее слышать. «По моему опыту, если вы чувствуете, что что-то не так, то что-то правда не так», — отметила она.

Дин рассказала, что на ее практике мужчины изменяли и беременным, и тяжелобольным партнершам. «На какое-то время я полностью потеряла веру в человечество», — призналась женщина. По ее словам, она знает, что не виновата, но не может равнодушно смотреть на рушащиеся судьбы. Дин успокаивает себя тем, что, узнав правду, ее клиентки смогут найти более здоровые отношения.

Ранее сообщалось, что вдова из Канады начала есть прах покойного мужа, когда узнала о его изменах. Ложь супруга так повлияла на женщину, что ее захлестнул бесконтрольный гнев. Со временем ей удалось прийти в себя.

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      Юлия Юткина
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