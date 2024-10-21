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10:43, 21 октября 2024Из жизни

Раскрыта причина внезапной смерти девяти обезьян в зоопарке

В Гонконге девять редких обезьян погибли при загадочных обстоятельствах

Фото: Rusty Clark / Wikimedia

Девять редких обезьян, живших в старейшем зоопарке Гонконга, нашли бездыханными при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Смерть всех девяти животных была внезапной и наступила в течение всего двух дней. Как пишет Associated Press, среди них были четыре бледных саки, мартышка Бразза, саймири и три эдиповых тамарина — этот вид находится на пороге исчезновения. Пока специалисты пытались объяснить происходящее, часть зоопарка временно закрыли для дезинфекции.

Позднее стало известно, что вскрытие и лабораторные тесты помогли раскрыть причину смерти обезьян. Как выяснилось, их погубил мелиоидоз — инфекционная болезнь, передающаяся через почву и опасная не только для животных, но и для людей.

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Руководство зоопарка не исключает, что возбудители мелиоидоза попали в зоопарк во время ремонтных работ. При прокладке трубы на поверхности могли оказаться зараженные пласты почвы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за решетку попал «Король пыток», который распространял видео с издевательствами над обезьянами. Шокирующие кадры снимали в Индонезии.

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      Олег Парамонов
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