Раскрыта причина внезапной смерти девяти обезьян в зоопарке

В Гонконге девять редких обезьян погибли при загадочных обстоятельствах

Девять редких обезьян, живших в старейшем зоопарке Гонконга, нашли бездыханными при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Смерть всех девяти животных была внезапной и наступила в течение всего двух дней. Как пишет Associated Press, среди них были четыре бледных саки, мартышка Бразза, саймири и три эдиповых тамарина — этот вид находится на пороге исчезновения. Пока специалисты пытались объяснить происходящее, часть зоопарка временно закрыли для дезинфекции.

Позднее стало известно, что вскрытие и лабораторные тесты помогли раскрыть причину смерти обезьян. Как выяснилось, их погубил мелиоидоз — инфекционная болезнь, передающаяся через почву и опасная не только для животных, но и для людей.

Руководство зоопарка не исключает, что возбудители мелиоидоза попали в зоопарк во время ремонтных работ. При прокладке трубы на поверхности могли оказаться зараженные пласты почвы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за решетку попал «Король пыток», который распространял видео с издевательствами над обезьянами. Шокирующие кадры снимали в Индонезии.