Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

Адвокат Фенюк: у Сергея Шнурова нет споров с экс-супругой относительно имущества

Журналисты Starhit раскрыли детали раздела имущества лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова с бывшей женой Ольгой Абрамовой. Подробности опубликованы на сайте издания.

Репортеры пообщались с адвокатом музыканта Натальей Фенюк и выяснили, что пара рассталась на мирной ноте. Между экс-супругами не возникло споров относительно раздела совместно нажитого имущества. «Спора об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет. Отсутствуют», — подчеркнула юристка.

В сентябре Шнуров снизил цены на частные выступления музыкального коллектива в два раза на фоне новостей о разводе.

Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.