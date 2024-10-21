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16:42, 21 октября 2024Ценности

Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

Адвокат Фенюк: у Сергея Шнурова нет споров с экс-супругой относительно имущества

Фото: Petrov Sergrey / News.ru / Globallookpress.com

Журналисты Starhit раскрыли детали раздела имущества лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова с бывшей женой Ольгой Абрамовой. Подробности опубликованы на сайте издания.

Репортеры пообщались с адвокатом музыканта Натальей Фенюк и выяснили, что пара рассталась на мирной ноте. Между экс-супругами не возникло споров относительно раздела совместно нажитого имущества. «Спора об имуществе и месте проживания несовершеннолетних детей у супругов нет. Отсутствуют», — подчеркнула юристка.

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В сентябре Шнуров снизил цены на частные выступления музыкального коллектива в два раза на фоне новостей о разводе.

Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.

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      Карина Черных
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