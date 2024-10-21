Приговоренного к казни за невозможное преступление спасли в последний момент. Почему за него вступились заклятые враги?

В США казнь мужчины за невозможное преступление отложили в последний момент

В американском штате Техас в последний момент остановили приведение в исполнение приговора заключенному, который находился в камере смертников с 2003 года. Ради его спасения объединились республиканцы и демократы, что на фоне набирающей обороты президентской гонки в США выглядит особенно удивительно. «Лента.ру» рассказывает историю дела Роберта Лесли Робертсона III и его преступления, которое десятки специалистов считают невозможным.

Приговор Робертсону отменили за полтора часа до исполнения

Робертсон должен был встретиться с палачами в шесть часов вечера четверга, 17 октября. Утром апелляционный суд штата и Верховный суд США отклонили его очередное (и, казалось, последнее) ходатайство об отсрочке исполнения приговора. Казнь считали неизбежной все: сам приговоренный, его заступники, устроившие акцию протеста перед тюрьмой в городе Хантсвилл, и те, кто следил за делом в СМИ. Однако адвокаты Робертсона и 86 членов Палаты представителей Техаса продолжали действовать.

Менее чем за полтора часа до начала экзекуции они добились от судьи округа Травис временного запрета на исполнение приговора. Офис генерального прокурора штата тут же обратился в Апелляционный суд, который отменил отсрочку.

За считаные минуты до казни законодатели подали собственную апелляцию в Верховный суд штата Техас. Пока судьи заседали, исполнение приговора задержали на четыре часа. В конце концов Верховный суд принял решение отложить казнь.

Более 20 лет Робертсон проводил по двадцать три с половиной часа каждый день в камере размером со шкаф рядового техасца, желая быть услышанным. Многие суды подвели его, но не Палата представителей Джо Муди и Джефф Линч члены Палаты представителей Техаса

Особенно интересно, что Робертсона сообща спасали демократы и республиканцы — непримиримые политические противники. Более того, последние совсем не против высшей меры как таковой, но в данном случае даже они усомнились в ее справедливости.

После того как Робертсон узнал об отсрочке, он «вознес хвалу Господу и поблагодарил своих защитников», говорится в официальном заявлении Департамента уголовного правосудия Техаса.

Фото: Sue Ogrocki / AP

Делу Роберта Робертсона уже более 20 лет. Человека, которому сейчас 57 лет, приговорили к высшей мере в 2003-м. С тех пор борьба за его жизнь набирала все больше обороты, вовлекая активистов и экспертов не только из США, но и со всего мира.

Робертсона обвинили в убийстве дочери

31 января 2002 года Робертсон привез двухлетнюю дочь Никки в приемный покой больницы города Палестин, штат Техас. Девочка не дышала. Мужчина рассказал, что ночью Никки выпала из кроватки, ударилась головой и расплакалась. Он два часа успокаивал ее, а потом снова лег спать. Позже Робертсон обнаружил, что дочь не подает признаков жизни, и примчался с ней в больницу.

Спасти ребенка не удалось, а сотрудники больницы в историю, рассказанную отцом, не поверили и обратились в полицию. Подозрения вызвала шишка на голове у девочки. Никки провели компьютерную томографию мозга и обнаружили небольшое поверхностное кровоизлияние и отек. При этом других повреждений у ребенка не было.

Педиатр больницы свидетельствовал под присягой, что причиной смерти Никки мог стать так называемый синдром детского сотрясения (СДС) — травмы мозга, которые появляются у ребенка в возрасте до пяти лет, если его сильно трясли

В те годы считалось, что главные признаки СДС (синдрома детского сотрясения) — отек мозга, поверхностное кровоизлияние на его поверхности, а также кровоизлияние в сетчатку глаза. Эта триада симптомов якобы со стопроцентной точностью указывала на то, что ребенок стал жертвой насилия.

Положение отца усугублялось тем, что в период с 1991 по 1999 год он попадал под суд за незаконное проникновение в жилище, кражу и нарушение условий УДО. Из тюрьмы Робертсон вышел в 2000 году. К 2002 году он был разведен и имел двоих детей от этого брака. Никки была его дочерью от отношений с некой женщиной, которая, по утверждению свидетелей, была наркоманкой и зарабатывала на жизнь проституцией. Робертсону удалось отнять у нее опеку над ребенком по результатам ДНК-теста, подтвердившего его отцовство.

Роберт Робертсон с дочерью Никки Кадр: USA TODAY / Youtube

Против Робертсона дали показания обе бывшие возлюбленные. Бывшая жена, в частности, утверждала, что он бил и душил ее во время беременности. Некоторые свидетели заявили, что неоднократно видели, как Робертсон сильно тряс Никки, что могло привести к тому самому СДС.

В довершение всего сотрудники больницы и полицейские заявили, что он не проявлял никаких эмоций из-за случившегося с дочерью. 21 февраля 2003 года Робертсона признали виновным и приговорили к высшей мере наказания.

Синдром детского сотрясения вызывает множество споров среди педиатров

Адвокаты американца с самого начала указали на множество сомнительных моментов в позиции стороны обвинения. Они обратили внимание на то, что Никки страдала множеством хронических болезней, причиной которых, скорее всего, была наркомания ее матери. Однако это не было отражено в деле.

Показания обеих бывших возлюбленных Робертсона также вызвали у защиты сомнения. В частности, его бывшая супруга потеряла опеку над детьми за несколько лет до случившегося и имела все основания врать, чтобы выставить себя жертвой и вернуть их. Мать Никки страдала от наркотической зависимости и вела асоциальный образ жизни, что также не вызывало доверия.

На основании показаний врачей, главной причиной смерти девочки был объявлен СДС. Этот синдром был впервые описан в 1971 году и признан Американской академией педиатрии. Долгие годы считалось, что триада симптомов — отек мозга, поверхностное кровоизлияние и кровоизлияние в сетчатку глаза — может возникать у маленьких детей только в результате примененного к ним насилия

Однако за прошедшие с тех пор 20 лет вышли многочисленные исследования, которые показывают, что та же самая триада симптомов может появиться из-за целого спектра других причин. Например, они могут возникнуть при некоторых генетических заболеваниях, вирусной пневмонии или падении с небольшой высоты.

Некоторые педиатры и вовсе утверждают, что СДС остается недоказанной гипотезой именно потому, что точно такие же повреждения мозга у ребенка могут возникнуть из-за причин, не связанных с насилием. В каждом конкретном случае требуется серьезная проверка. Дело не в том, что СДС — это выдумка, а в том, что критерии его диагностики слишком размыты. Из-за схожих симптомов у ребенка, вызванных болезнью или иными обстоятельствами, невиновного человека могут обвинить в тяжком преступлении.

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Защита Робертсона утверждает, что Никки скончалась от тяжелой вирусной пневмонии, которая как раз могла вызвать симптомы СДС. В последние месяцы девочка постоянно болела, и отец возил ее к врачам 45 раз. Довольно странное поведение для человека, которому наплевать на своего ребенка. Кроме того, в 2002-м Никки прописали медикаменты с содержанием кодеина и прометазина, а они, как теперь известно, опасны для маленьких детей.

Робертсон должен выступить в Палате представителей Техаса

В 2018 году у Робертсона диагностировали одну из форм аутизма. Его адвокаты утверждают, что именно этим объясняется его отстраненное поведение во время трагических событий с Никки. Защита настаивает на том, что фактически приговор Робертсону строился только на показаниях врачей и полицейских о событиях 31 января 2002-го. Все остальные факты и позднейшие исследования относительно СДС многочисленные заседания суда просто игнорировали.

Более того, есть версия, что девочка получила фатальные повреждения во время слишком грубой легочной интубации в больнице, а версия с синдромом детского сотрясения просто удачно подвернулась врачам, совершившим роковую ошибку. По инициативе защитников Робертсона более 30 медицинских и научных экспертов выступили с призывом пересмотреть приговор. По их мнению, преступление, в котором обвинили отца ребенка, просто невозможно.

Одним из самых активных защитников Робертсона стал Брайан Уортон — детектив, который давал показания против него в 2003 году. За прошедшее время бывший сотрудник полиции осознал, что ошибался. Теперь он считает, что следствие слишком легко приняло версию об СДС, не обратив внимания на другие факты и доводы защиты.

Огромное количество тех, кто борется за Робертсона, — люди со всего Техаса, страны и мира — ликуют сегодня. Смелая двухпартийная группа техасских законодателей решила глубоко разобраться в фактах дела Роберта, которые еще не рассматривал ни один суд. Они решили, что его жизнь стоит борьбы Гретхен Суин, адвокат Роберта Робертсона из интервью CNN 17 октября 2024 года

21 октября Робертсон и его адвокат должны выступить в Палате представителей Техаса и представить парламентариям все собранные за прошедшие годы факты. Возможная казнь Робертсона отложена до 2025 года, так как по законам штата новая дата приведения приговора в исполнение в случае его переноса должна отстоять от предыдущей как минимум на 90 дней.

Роберт Робертсон на встрече с членами Палаты представителей Техаса, 27 сентября 2024 года Фото: Criminal Justice Reform Caucus / AP

Сторонники Робертсона празднуют и надеются на его полное оправдание. При этом в середине октября суд в Техасе отменил приговор мужчине, который был осужден на 35 лет тюрьмы по похожему делу в 2000 году. Там речь также шла о траве головного мозга ребенка, которая была ошибочно определена как СДС. Так что надежда у Робертсона есть.