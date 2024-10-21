Казнь приговоренного за невозможное преступление остановили в последний момент

В США в последний момент остановили казнь за невозможное преступление

В американском штате Техас в последний момент остановили казнь мужчины, приговоренного за преступление, которое, по заключению многочисленных экспертов, является невозможным. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Приговор Роберту Робертсону должны были привести в исполнение 17 октября. Его юристы добивались отмены казни и дошли до Верховного суда США, но их прошение отклонили.

В среду в поддержку Робертсона выступил Конгресс штата Техас. Этот орган не имеет права отменять судебные решения, но политики нашли другой способ помочь приговоренному. Все члены юридического комитета Конгресса единогласно проголосовали за то, чтобы обязать Робертсона явиться на слушания через неделю. Идею поддержали и республиканцы, и демократы, которые обычно остаются непримиримыми противниками.

За 90 минут до казни окружной суд выпустил временный запретительный приказ, фактически требующий сохранить Робертсону жизнь до слушаний в Конгрессе. Прокуратура обжаловала его в Апелляционном суде по уголовным делам штата Техас. Хотя четверо судей были против, Апелляционный суд все же разрешил привести приговор в исполнение.

За считаные минуты до казни конгрессмены подали собственную апелляцию в Верховный суд штата Техас. Пока судьи заседали, исполнение приговора задержали на четыре часа. В конце концов Верховный суд принял решение отложить казнь.

Робертсона приговорили после смерти его двухлетней дочери. Однажды ночью в 2002 году он проснулся из-за того, что девочка упала с кровати. Мужчина успокоил ее, уложил обратно в кровать и снова пошел спать. Утром он обнаружил дочку без сознания с посиневшими губами. Спасти ребенка не удалось.

Врач, проводивший вскрытие девочки, обратил внимание на следы травм головы и пришел к выводу, что они имеют насильственное происхождение. Кроме того, суд принял во внимание заключение еще одного медицинского эксперта, который счел, что причиной внутримозговых излияний был так называемый синдром детского сотрясения. Виновником его появления, по мнению обвинителей, был Робертсон.

Защитники Робертсона добивались пересмотра приговора, указывая, что в последнее время научное сообщество все чаще ставит под сомнение само существование синдрома детского сотрясения. По их инициативе более 30 медицинских и научных экспертов выступили с призывом пересмотреть приговор. По их мнению, преступление, в котором обвинили Робертсона, просто невозможно.

Более правдоподобное объяснение, по мнению юристов, связано с воспалением легких, которым болела девочка в последние дни жизни. Ей прописали медикаменты с содержанием кодеина и прометазина, которые, как теперь известно, опасны для маленьких детей. Они могут затруднять дыхание, что иногда приводит к летальному исходу. Именно это и произошло в ее случае.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к высшей мере наказания 56 лет назад. Выяснилось, что улики, якобы доказывающие вину пострадавшего, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских.