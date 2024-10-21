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17:55, 21 октября 2024Из жизни

Казнь за невозможное преступление перенесли на неопределенное время

В США казнь мужчины за невозможное преступление перенесли на 2025 год
Роберт Роберсон

Роберт Роберсон. Кадр: CNN

В США исполнение высшей меры по отношению к Роберту Робертсону из штата Техас отложили на неопределенное время. Об этом в интервью CNN заявила его адвокат Гретхен Суин.

Женщина рассказала, что, по законам штата, между следующей датой приведения приговора в исполнение и предыдущей должно быть как минимум 90 дней. Таким образом, даже если Робертсона все же решат подвергнуть экзекуции, это произойдет не раньше 2025 года.

Приговор Роберту Робертсону должны были привести в исполнение 17 октября. Однако усилиями его адвокатов и 84 членов Палаты представителей Техаса этот процесс в последний момент удалось остановить и перенести. Политики и юристы, защищающие мужчину, считают, что якобы совершенное им преступление является невозможным. 21 октября Робертсон должен выступить в Палате представителей Техаса.

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Робертсона приговорили к высшей мере наказания в 2003 году. 31 января 2002 года мужчина привез двухлетнюю дочь Никки в больницу, так как она не подавала признаков жизни. Врачи не смогли спасти ребенка. Позже они свидетельствовали, что девочка пострадала от так называемого синдрома детского сотрясения, а повреждения ей нанес отец.

Защитники Робертсона добивались пересмотра приговора, указывая, что в последнее время научное сообщество все чаще ставит под сомнение само существование синдрома детского сотрясения. По их инициативе более 30 медицинских и научных экспертов выступили с призывом пересмотреть приговор. По их мнению, преступление, в котором обвинили Робертсона, просто невозможно.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Японии оправдал 88-летнего мужчину, приговоренного к высшей мере наказания 56 лет назад. Следствие установило, что улики, якобы доказывающие вину обвиняемого, были сфабрикованы, а его признание было сделано под давлением полицейских.

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      Никита Савин
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