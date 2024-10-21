На Западе заявили о бессмысленности нового пакета помощи Украине от США

Журналист Репке: новый пакет помощи США не остановит продвижение РФ на Украине

Новый пакет помощи США не остановит продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине. На бессмысленность такого способа поддержки Киева указал немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X.

«Во всем этом нет ничего нового. Ничто из этого не изменит ситуацию. Ничто из этого не помешает России продолжить продвижение на запад Украины», — заявил журналист, говоря о новом пакете помощи Украине от США.

Ранее 21 октября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, бронетехника и противотанковое оружие.

Перед этим британский эксперт по безопасности и обороне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs сообщил, что ВС РФ применяют эффективную стратегию наступления. По его словам, Российская армия уничтожила ключевые укрепрайоны украинских войск.