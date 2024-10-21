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17:04, 21 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о бессмысленности нового пакета помощи Украине от США

Журналист Репке: новый пакет помощи США не остановит продвижение РФ на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новый пакет помощи США не остановит продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) на Украине. На бессмысленность такого способа поддержки Киева указал немецкий журналист и аналитик Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X.

«Во всем этом нет ничего нового. Ничто из этого не изменит ситуацию. Ничто из этого не помешает России продолжить продвижение на запад Украины», — заявил журналист, говоря о новом пакете помощи Украине от США.

Ранее 21 октября стало известно, что США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, бронетехника и противотанковое оружие.

Перед этим британский эксперт по безопасности и обороне Джек Уотлинг в статье для журнала Foreign Affairs сообщил, что ВС РФ применяют эффективную стратегию наступления. По его словам, Российская армия уничтожила ключевые укрепрайоны украинских войск.

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      Олег Давыдов
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