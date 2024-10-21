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15:25, 21 октября 2024Мир

Шеф Пентагона объявил о выделении пакета поставок Украине на 400 миллионов долларов

Шеф Пентагона Остин объявил о выделении пакета поставок Украине на $400 млн
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Tom Brenner / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новом пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Шеф Пентагона на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что выделенные средства пойдут на обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами, бронетехникой и противотанковым оружием.

Ранее газета The Wall Street сообщила, что Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения ее силам использовать ракеты дальнего радиуса действия на территории России.

По данным источников издания, шеф Пентагона «прибыл в Киев без каких-либо важных заявлений». В материале также сообщается, что этот визит на Украину может стать для Остина последним за время его пребывания в должности министра обороны.

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      Виктория Кондратьева
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