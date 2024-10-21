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10:18, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор оценил вероятность блокировки Twitch в России

Роскомнадзор не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch в России

Фото: Boumen Japet / Shutterstock / Fotodom

В Роскомнадзоре оценили вероятность блокировки стримингового сервиса Twitch в России. Данные ведомства передает ТАСС.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Роскомнадзор высказался о снятии ограничений доступа с платформы Discord. В ведомстве отметили, что все еще не видят оснований для этого.

8 октября ведомство ограничило доступ к Discord на территории России. В Роскомнадзоре подчеркнули, что этот шаг связан с предотвращением использования платформы в террористических и экстремистских целях. По данным Роскомнадзора, в адрес мессенджера было отправлено множество требований удалить противоправный контент, которые он проигнорировал.

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