Роскомнадзор оценил вероятность блокировки Twitch в России

Роскомнадзор не планирует блокировать стриминговый сервис Twitch в России

В Роскомнадзоре оценили вероятность блокировки стримингового сервиса Twitch в России. Данные ведомства передает ТАСС.

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к стриминговому сервису Twitch. На текущий момент блокировка сервиса не планируется», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Роскомнадзор высказался о снятии ограничений доступа с платформы Discord. В ведомстве отметили, что все еще не видят оснований для этого.

8 октября ведомство ограничило доступ к Discord на территории России. В Роскомнадзоре подчеркнули, что этот шаг связан с предотвращением использования платформы в террористических и экстремистских целях. По данным Роскомнадзора, в адрес мессенджера было отправлено множество требований удалить противоправный контент, которые он проигнорировал.