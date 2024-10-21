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07:46, 21 октября 2024Спорт

Россиянам посоветовали утреннюю зарядку для бодрости и сжигания жира

Фото: cookie_studio / Freepik

Россиянам посоветовали утреннюю зарядку из шести упражнений, которая способствует бодрости и сжиганию жира. Об этом сообщает Men Today.

Начать предлагается с поворотов на месте, бега с подъемом колена и боксирования. Затем следует выполнить скручивания на пресс полусидя, прыжки из планки на руках, велосипед, а также разведение ног в планке на локтях.

Отмечается, что выполнение зарядки до завтрака может помочь сжечь в два раза больше жира. Кроме того, физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают снять стресс и беспокойство.

Ранее ученые назвали способ сжечь большее количество калорий во время тренировок. Исследование показало, что подъем или ходьба с интервалами от 10 до 30 секунд требуют на 60 процентов больше кислорода, чем преодоление того же расстояния без остановки.

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      Андрей Стрельцов
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