Российский борец-чемпион оценил шансы выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Борец Евлоев заявил, что россияне примут участие в ОИ-2028 в Лос-Анджелесе

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев оценил шансы выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Евлоев отметил, что на 99 процентов уверен в положительном исходе для россиян. «Мы будем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, американцы захотят нас там видеть. Без россиян Олимпиада — неполноценные Игры», — заявил он.

Российские дзюдоисты и борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на приглашение Международного олимпийского комитета (МОК). Евлоев приглашения не получал.

Россиянин стал олимпийским чемпионом на Играх-2020 в Токио. Он также является двукратным чемпионом мира.