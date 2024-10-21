Самолет сел через несколько минут после взрывов у аэропорта Бейрута и попал на видео

Reuters: обстановка в аэропорту Бейрута после ударов Израиля попала на видео

Пассажирский самолет приземлился в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте, Ливан, через несколько минут после ударов Израиля. Обстановка в авиагавани попала на видео, которое публикует Reuters.

На кадрах видны взрывы, произошедшие в районе аэродрома в ночь на понедельник, 21 октября. Прилетевший из Дубая лайнер Middle East Airlines сел спустя всего 30-40 минут после этих ударов.

На видео также показано, что при посадке самолета был до сих пор виден дым, поднимающийся после обстрелов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала атаки по экономическим объектам «Хезболлы» в Ливане 20 октября. В итоге Израиль нанес ряд ударов по городам Баальбек, Хермель и пригородам Бейрута. Несколько снарядов упали в квартале рядом с аэропортом.

