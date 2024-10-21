Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:00, 21 октября 2024Экономика

В России отреагировали на желание ЕС ужесточить санкции

Сенатор Джабаров: ужесточая санкции, ЕС в первую очередь наказывает себя

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) в первую очередь наказывают сами себя антироссийскими санкциями, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом он отреагировал на желание объединения ужесточить меры.

«Они ж сами себя дурят и думают, что остальные этого не видят. Они продолжают с нами торговать, скупают наши энергоносители, при чем значительно больше, чем до всех санкций. Та же Чехия — продает в огромных количествах оружие, в пять раз больше закупила у нас нефтепродуктов. Я думаю, что они нашли схему обхода, а это так, показать американским союзникам, что они в фарватере политики Вашингтона идут и наказывают Россию. Но наказывают они только себя в первую очередь. Я думаю, что они это почувствуют уже в зимние месяцы, когда станет попрохладнее в их квартирах и поменьше будет электроэнергии на их заводах и предприятиях», — высказался сенатор.

Ранее стало известно, что власти ЕС хотят возобновить дискуссию об ужесточении санкций против России в январе после окончания председательства в объединении Венгрии.

3 сентября исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что сообщество уже сейчас может готовить новый пакет антироссийских санкций, но принять его до конца года будет трудно из-за председательства Венгрии в Совете ЕС. По его словам, с началом польской «евровахты» в январе 2025 года санкционная работа однозначно закипит.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Рука не поднимается на наше». Появилось объяснение, почему Россия не бомбит Верховную Раду

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Стало известно о попытке украинских диверсантов прорвать границу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше