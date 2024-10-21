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08:55, 21 октября 2024Россия

Стало известно о пострадавшем при обстреле ВСУ региона России

Белгородский губернатор Гладков: женщина пострадала при обстреле Белгорода ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Утром в понедельник, 21 октября, при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Белгорода пострадала женщина. Под удар в регионе также попало Шебекино и село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Женщина в Белгороде получила ссадины рук — медики оказали ей помощь на месте, госпитализации не потребовалось. Лечение пострадавшей продолжат амбулаторно.

Информация о возгорании жилого дома в результате обстрела ВСУ, о котором утром 21 октября сообщал Гладков, не подтвердилась. По информации губернатора, от падения фрагментов загорелась сухая трава рядом с частными домами. Повреждения, помимо этого, получило остекление квартир в одном многоквартирном доме и в 22 частных домах, а также два легковых авто, автобус и забор предприятия.

«Проговорил с семьей, дом которой пострадал в результате обстрела. В доме повреждена крыша и остекление. Дал поручение оперативно закрыть контур. Мужчина рассказал, что услышал сирену и они сразу же вместе с женой укрылись в безопасном месте — это и спасло от осколков стекла», — рассказал губернатор.

Гладков назвал ситуацию в Белгородской области напряженной и призвал не игнорировать сигнал ракетной опасности, который объявляют власти региона. Глава Белгородской области также перечислил повреждения от обстрелов в Белгородском районе — там в поселке Майский поврежден фасад дома, в селе Головино у легкового автомобиля выбито лобовое стекло. В свою очередь, в Шебекино в многоквартирном доме повреждено остекление, также появились данные о возгорании частного дома.

В ночь на понедельник, 21 октября, Украина, по данным Минобороны, пыталась атаковать четыре региона России с помощью 18 беспилотных летательных аппаратов. За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 11 дронов над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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