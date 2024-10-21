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14:38, 21 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об отступлении ВСУ на красноармейском направлении

ТАСС: ВСУ отступили с позиций в тыловой части Горняка в ДНР

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили с позиций в тыловой части Горняка на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Противник бежал с позиций, которые были оборудованы в тыловой части Горняка», — сказал собеседник агентства. По его словам, город попал в плотное полукольцо, а оборона украинской армии на этом участке фронта близка к провалу.

Ранее стало известно, что ситуация для ВСУ в ДНР значительно ухудшилась за 19 и 20 октября. Уточняется, что российские военные продвинулись в северных и восточных районах Селидово. Также стало известно об успехах Вооруженных сил России в городе Горняке в ДНР.

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      Александр Курбатов
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