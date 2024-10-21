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10:13, 21 октября 2024Из жизни

Тигр растерзал фермера и вызвал бунт среди местных жителей

В Индии тигр разорвал фермера на части и разозлил его односельчан

Фото: Lena Bauermeister / Unsplash

В тигровом заповеднике Пенч, Индия, тигр напал на жителя деревни Джамуния, разорвал его на части и вызвал протесты. Об этом сообщает The Times of India.

55-летний Сукрам Гунту Сарьям шел на ферму, чтобы оценить состояние посевов хлопка и риса. По пути туда на него и набросился тигр, выпрыгнувший из кустов. Односельчане заметили исчезновение мужчины следующим утром. Они отправились на поиски фермера и наткнулись на его останки, разбросанные по дороге.

Отмечается, что Сарьям стал седьмым человеком, которого тигры растерзали в Пенче за последние восемь месяцев. Очередное нападение хищника разозлило местных жителей. Они возмущены тем, что сотрудники заповедника не могут уследить за тиграми. В качестве бунта жители деревни сломали транспорт, на котором работники Пенча передвигаются по лесам.

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Бунтовщики критикуют руководство заповедника за то, что оно не может идентифицировать тигров-людоедов, несмотря на существование специальной базы данных. В пример они приводят поимку молодого тигра, не замеченного ни в каких нападениях. Его до сих пор держат в клетке, о прутья которой он уже успел сломать зуб, пока более агрессивные особи бродят на свободе.

Ранее сообщалось, что в индийской деревне Кабиргандж тигр набросился на косившую траву женщину и вцепился ей в горло. Ей удалось выжить.

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      Юлия Юткина
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