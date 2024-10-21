У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до трех баллов

В Тихом океане у побережья Камчатки произошло землетрясение до трех баллов. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло в Авачинском заливе Тихого океана в 122 километрах от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда в эпицентре составила 4,7», — отметили ученые. По словам специалистов, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов.

Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

В Камчатском крае в четверг, 10 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его очаг залегал на глубине 58 километров, а эпицентр находился в 95 километрах от Петропавловска-Камчатского.

7 октября на севере Бурятии произошло два землетрясения. Интервал между ними составил минуту. Эпицентр первого из них залегал в шести километрах южнее населенного пункта Северомуйск, эпицентр второго — в 16,5 километра к юго-востоку от Северомуйска.

