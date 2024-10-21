Удары российских дронов по бронетехнике ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

Минобороны России опубликовало видео с ударами дронов по технике ВСУ под Курском

В сети появились снятые от первого лица кадры с ударами российских дронов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» обнаружили три единицы украинской бронетехники в ходе воздушной разведки, после чего приняли решение об атаке.

На первых двух записях видно удары по боевым машинам на открытой местности, на второй — по технике, укрытой под навесом на небольшом предприятии. «В результате прямых попаданий FPV-дронов бронетехника ВСУ была уничтожена», — констатировали в Минобороны России.

Ранее ведомство показало видео с боем бронегруппы российских десантников в Курской области, также снятое от первого лица. На кадрах видно, как военные ведут огонь из крупнокалиберного пулемета по лесополосе, где, по их данным, укрылась группа бойцов ВСУ.

ВСУ прорвали государственную границу России в начале августа. В результате украинские войска захватили контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 21 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 420 военнослужащих, а также сотни единиц техники. Согласно неподтвержденной официально информации, в данный момент Вооруженные силы России готовятся к штурму Суджи.