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19:55, 21 октября 2024Россия

Удары российских дронов по бронетехнике ВСУ под Курском сняли на видео от первого лица

Минобороны России опубликовало видео с ударами дронов по технике ВСУ под Курском
СюжетРакетные удары по Украине:

В сети появились снятые от первого лица кадры с ударами российских дронов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Видео опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, подразделения группировки войск «Север» обнаружили три единицы украинской бронетехники в ходе воздушной разведки, после чего приняли решение об атаке.

На первых двух записях видно удары по боевым машинам на открытой местности, на второй — по технике, укрытой под навесом на небольшом предприятии. «В результате прямых попаданий FPV-дронов бронетехника ВСУ была уничтожена», — констатировали в Минобороны России.

Ранее ведомство показало видео с боем бронегруппы российских десантников в Курской области, также снятое от первого лица. На кадрах видно, как военные ведут огонь из крупнокалиберного пулемета по лесополосе, где, по их данным, укрылась группа бойцов ВСУ.

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ВСУ прорвали государственную границу России в начале августа. В результате украинские войска захватили контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 21 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 25 420 военнослужащих, а также сотни единиц техники. Согласно неподтвержденной официально информации, в данный момент Вооруженные силы России готовятся к штурму Суджи.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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