Бой бронегруппы российских десантников в Курской области сняли на видео от первого лица

Минобороны показало кадры боя бронегруппы десантников с ВСУ в Курской области

Бой бронегруппы российских десантников в Курской области сняли на видео от первого лица. Кадры показало Минобороны России, видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На выложенных кадрах видно, как бронемашина движется по полю и ведет огонь из крупнокалиберного пулемета по лесополосе, в которой, как утверждается, находилась группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления», — сообщили в оборонном ведомстве.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгнувшимися на территорию региона. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.