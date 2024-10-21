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03:17, 21 октября 2024Мир

Уилан отказался раскрывать способ получения секретных документов

Пол Уилан отказался раскрывать способ получения секретных документов в России

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Global Look Press

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан в интервью телеканалу CBS отказался раскрывать способ получения флеш-накопителя с секретными документами.

«Это те вопросы, о которых я сейчас не готов говорить. Я напишу книгу и объясню в ней эту ситуацию», — сказал Уилан.

Также он не стал отвечать на вопрос о том, на какую страну он работал. Бывший осужденный пообещал раскрыть детали в своей книге.

1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных, которые участвовали в масштабном обмене между Москвой и странами Запада. Среди них был Уилан.

5 августа было опубликовано видео поимки бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Он попался с поличным в столичном отеле «Метрополь» в 2018 году.

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      Евгений Силаев
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