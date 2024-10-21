Уволенный после скандала с откровенными танцами учитель подал в суд на чиновников

Уволенный после скандала с танцами на каблуках педагог подал в суд на чиновников

В Хабаровске уволенный после скандала с откровенными танцами на каблуках учитель Даниил Малявин подал в суд на чиновников, пишет Amur Mash в Telegram-канале.

По данным канала, Малявин подал иск к управлению образования и потребовал восстановить его в школе № 68, где он ранее преподавал биологию, географию и химию.

Как рассказал сам Малявин, пока идет суд, он пытается найти новую работу, но безуспешно. С его слов, варианты с переездом или работой хореографом он не рассматривает.

В сентябре сообщалось, что одно из старых видео с занятий Малявина танцами на каблуках увидели родители учеников, которые попросили разобраться в ситуации. После скандала педагога уволили.

Затем его ученики собрали более 1,8 тысячи подписей, чтобы вернуть педагога в школу. Тогда в администрации образовательного учреждения заявили, что не имеют претензий к педагогу, а его увлечение назвали «личным делом». На тот момент Малявин сообщал, что официально находится на больничном.