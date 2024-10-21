Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:39, 21 октября 2024Бывший СССР

В Госдепе оценили итоги референдума по евроинтеграции в Молдавии

В Госдепе по итогам референдума в Молдавии заявили, что будущее страны в Европе

Фото: Valerie Plesch / Globallookpess.com

Будущее Молдавии связано с Европой, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател по итогам референдума по евроинтеграции. Его слова передает ТАСС.

В Госдепе поздравили Кишинев с «проведением референдума, гарантировавшего курс в Евросоюз в их конституции». «Наша точка зрения по-прежнему заключается в том, что будущее Молдавии — это Европа», — подчеркнул Пател.

До этого конституционные изменения, направленные на евроинтеграцию Молдавии, поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Против проголосовали 49,54 процента.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума. Таким образом она объяснила минимальный разрыв.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      В Судане сбит самолет Ил-76. На борту могли быть россияне, среди них — главный инженер компании из ОАЭ

      В Грузии заявили об исчерпании Западом ресурса по введению санкций

      В Европе назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества

      В Госдепе оценили итоги референдума по евроинтеграции в Молдавии

      Госдеп США призвал Израиль минимизировать ущерб мирным жителям Ливана

      В России назвали причину визита главы Пентагона в Киев

      Назван дешевый способ отмыть окна без разводов

      В Грузии рассказали о предложении начать трехдневную войну с Россией

      Раскрыта личность находившегося на борту сбитого Ил-76 россиянина

      Минюст предложил органам власти скрывать часть информации в военное время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше