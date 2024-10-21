В Госдепе оценили итоги референдума по евроинтеграции в Молдавии

В Госдепе по итогам референдума в Молдавии заявили, что будущее страны в Европе

Будущее Молдавии связано с Европой, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател по итогам референдума по евроинтеграции. Его слова передает ТАСС.

В Госдепе поздравили Кишинев с «проведением референдума, гарантировавшего курс в Евросоюз в их конституции». «Наша точка зрения по-прежнему заключается в том, что будущее Молдавии — это Европа», — подчеркнул Пател.

До этого конституционные изменения, направленные на евроинтеграцию Молдавии, поддержали на референдуме 50,46 процента граждан. Против проголосовали 49,54 процента.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила «преступные группы» в покупке 300 тысяч голосов для влияния на итоги референдума. Таким образом она объяснила минимальный разрыв.

