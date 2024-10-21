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17:10, 21 октября 2024Мир

В Израиле раскрыли шпионскую сеть Ирана

Reuters: полиция Израиля задержала работавших на иранскую разведку

Фото: Gadi Kabalo / THI / Reuters

Полиция Израиля задержала семерых человек, которые подозреваются в сборе информации в пользу иранской разведки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Службы безопасности Израиля раскрыли шпионскую сеть Ирана, Тегеран пытался завербовать израильтян для шпионажа (...) Семь израильтян, среди которых было двое несовершеннолетних, были арестованы после того, как стало известно, что они получили задание от двух агентов разведки Ирана выполнить сотни заданий по сбору информации на военных базах по всей стране», — передает агентство.

По оценкам израильской полиции, безопасности страны был нанесен серьезный ущерб. Также в правоохранительных органах отметили, что подозреваемые действовали «из жадности к деньгам».

Авторы материала добавили, что в ближайшие дни израильская прокуратура вынесет обвинительное заключение.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что на данный момент со стороны Тель-Авива существует реальная угроза нанесения ударов по объектам иранской ядерной инфраструктуры. Соответствующие опасения Тегерана были отражены в официальной жалобе, адресованной Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совету Безопасности ООН.

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      Дарья Устьянцева
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