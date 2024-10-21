Песков: в Молдавии многие не являются сторонниками идеологии президента Санду

Многие в Молдавии не являются сторонниками идеологии президента республики Майи Санду. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, цитирует РИА Новости.

«В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду», — оценил он привлекательность политического курса молдавского лидера. По его словам, это привлекает внимание.

Ранее Песков заявил, что представители оппозиции в Молдавии не получили шанса заниматься агитацией во время избирательной кампании. Кроме того, как напомнил пресс-секретарь президента России, оппозиционеров преследовали и допрашивали, а также их не пускали в страну.

