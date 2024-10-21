В МИД Ирана оценили возможность изменения ядерной доктрины

МИД: Иран привержен фетве верховного лидера Хаменеи о запрете ядерного оружия

Иран привержен фетве верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о запрете оружия массового уничтожения. Так официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи оценил возможность изменения ядерной доктрины страны, передает ТАСС.

«Обсуждение [изменения ядерной доктрины Тегерана] в иранской и зарубежной прессе не оказывает никакого влияния на эту позицию, и Иран всегда будет следовать этой политике, основываясь на оборонной доктрине», — заключил дипломат.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Ростами добавил, что Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.