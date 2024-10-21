Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 21 октября 2024Мир

В МИД Ирана оценили возможность изменения ядерной доктрины

МИД: Иран привержен фетве верховного лидера Хаменеи о запрете ядерного оружия

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран привержен фетве верховного лидера аятоллы Али Хаменеи о запрете оружия массового уничтожения. Так официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаи оценил возможность изменения ядерной доктрины страны, передает ТАСС.

«Обсуждение [изменения ядерной доктрины Тегерана] в иранской и зарубежной прессе не оказывает никакого влияния на эту позицию, и Иран всегда будет следовать этой политике, основываясь на оборонной доктрине», — заключил дипломат.

Ранее бывший секретарь комиссии по развитию и вооружениям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Эбрахим Ростами заявил, что Иран обладает секретными и гораздо более мощными вооружениями, чем ядерное оружие. Ростами добавил, что Тегеран обладает «огромными секретными возможностями» в сфере вооружений, которые стране удалось самостоятельно нарастить за последнее десятилетие.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это на их совести». В России прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

      Работавшая на киносъемках россиянка назвала разницу подхода к звуку в России и за рубежом

      Стало известно об освобождении от ВСУ четырех населенных пунктов Курской области

      Жену Канье Уэста заметили с новым имиджем на фоне слухов о разводе

      ФСБ задержала гражданина Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия

      Россияне высказались о возможном введении штрафов за пропаганду чайлдфри

      Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

      Вблизи Солнечной системы обнаружены источники чрезвычайно высокой энергии

      Врач посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков в самолете

      Омбудсмен отреагировала на приход москвички в кальянную с дочерью-квадробером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше