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08:56, 21 октября 2024Бывший СССР

В МИД России посоветовали Украине вернуться к нейтральному статусу

МИД России: Украине стоит вернуться к нейтральному внеблоковому статусу

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Украине стоило бы для собственного благополучия вернуться к нейтральному внеблоковому статусу. Такое заявление сделал директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, передает ТАСС.

«Лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу», — рассказал Полищук.

По его словам, нельзя путать безопасность самой Украины и благополучие властей страны, которые представляют угрозу для республики и ее граждан.

Ранее Полищук предостерег иностранных партнеров от поддержки «плана победы» и «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, «в плане победы нет ни плана, ни победы».

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      Валентин Карант
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