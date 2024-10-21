МИД России: Украине стоит вернуться к нейтральному внеблоковому статусу

Украине стоило бы для собственного благополучия вернуться к нейтральному внеблоковому статусу. Такое заявление сделал директор второго департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) Министерства иностранных дел России Алексей Полищук, передает ТАСС.

«Лучшей гарантией безопасности Украины является возвращение к истокам ее государственности, нейтральному внеблоковому, безъядерному статусу», — рассказал Полищук.

По его словам, нельзя путать безопасность самой Украины и благополучие властей страны, которые представляют угрозу для республики и ее граждан.

Ранее Полищук предостерег иностранных партнеров от поддержки «плана победы» и «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, «в плане победы нет ни плана, ни победы».