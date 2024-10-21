В Молдавии заявили о возможности проведения второго тура президентских выборов

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло заявил о возможности провести 2-ой тур

Кандидат в президенты Молдавии и бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло не исключил, что в стране может быть проведен второй тур выборов главы государства. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Вероятно, да», — сказал Стояногло в ответ на соответствующий вопрос.

Также экс-генпрокурор поблагодарил избирателей за участие в голосовании и выражение собственного мнения.

В воскресенье, 20 октября, главу республики выбирали на четыре года. Кроме того, в этот день провели референдум, в рамках которого граждане ответили на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Оба события признаны состоявшимися, явка превысила необходимый лимит в 33,3 процента.

Ранее стало известно, что избиратели выстроились в большую очередь около посольства Молдавии в Москве, чтобы проголосовать на выборах президента республики и на референдуме о вступлении в Евросоюз.