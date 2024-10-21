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23:17, 21 октября 2024Мир

В России назвали неприемлемым членство Украины в НАТО

Небензя назвал неприемлемым для России членство Украины в НАТО в любом виде
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, Небензя назвал неприемлемым для России вступление Киева в НАТО.

«Членство Украины в НАТО в любом территориальном виде в Североатлантическом альянсе для России абсолютно неприемлемо и не может быть частью каких-либо мирных планов и посреднических инициатив», — подчеркнул он.

По словам дипломата, Москва готова развивать добрососедские отношения с нейтральной и внеблоковой Украиной. Он напомнил, что эти пункты были отражены в конституции страны, а также в российско-украинских соглашениях до переворота 2014 года.

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      Марина Совина
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