В России оценили возможность появления европейских миротворцев на Украине

Депутат Новиков назвал неактуальным вопрос о появлении миротворцев ЕС на Украине

Миротворцы нередко выполняют не имеющие отношения к миру задачи, потому о возможности отправки европейского контингента на Украину после завершения конфликта говорить сложно, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Кроме того, он подчеркнул, что подобные идеи на данном этапе в принципе являются преждевременными.

«Мы находимся в горячей фазе процесса. Конфликт длится, посмотрим, как он будет развиваться дальше. Говорить о перспективе появления миротворцев на Украине сегодня, когда стороны так по-разному видят развитие противостояния, когда нет переговорного процесса, кажется неактуальным», — считает политик.

Новиков также добавил, что важным будет и то, какие именно задачи будут решать европейские миротворцы, в каком количестве они прибудут и какие страны решат принят участие в миссии.

«Дьявол кроется в деталях. Нужно будет смотреть, под каким флагом отправят этих миротворцев, какой окажется численность, какие задачи перед ними поставят. Это список вопросов на две страницы. Будут ответы — будем и рассуждать. Но практика показывает, что часто под эгидой миротворцев в странах появляются силы, задача которых на самом деле — реализация интересов какой-то третьей стороны», — предупредил депутат.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза (ЕС) возьмут на себя помощь Украине в случае отказа США продолжить поддержку Киева.

