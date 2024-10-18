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20:10, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский выразил уверенность в желании ЕС взять поддержку Украины на себя

Зеленский: страны ЕС возьмут на себя поддержку Украины в случае отказа США

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) возьмут на себя помощь Украине в случае отказа США продолжить поддержку Киева. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«Главные лидеры Европейского союза (…) сказали: "Мы должны рассчитывать на план Б, если, например, Америка изменит свою политику, мы должны [быть готовы] взять на себя все бремя"», — сказал он.

Украинский лидер также подчеркнул, что Киев не даст Западу устать от поддержки республики. Зеленский назвал это обязанностью Украины.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что сейчас у западных стран нет консенсуса по вопросу разрешения Украине бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором Зеленский просит несколько последних месяцев. Идею поставить Киеву такое вооружение, в частности, критиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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      Кристина Есикова
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