Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:32, 21 октября 2024Наука и техника

В России рассказали об аналогах российского «Ориона»

Федутинов назвал американский Predator аналогом дрона «Орион»
MQ-1 Predator

MQ-1 Predator. Фото: Airman 1st Class Jeffrey Hall / U.S. Air Force / Reuters

Аналогом российского разведывательно-ударного дрона «Орион», который создали в рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Иноходец», можно назвать американский MQ-1 Predator. О возможностях дронов рассказал эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов в беседе с ТАСС.

По его словам, «Орион» по своим габаритам и функциональности близок к американскому Predator и дрону Hermes 900 израильского производства.

«Как и упомянутый американский БЛА, "Иноходец" может нести на борту не только разведывательную целевую нагрузку, включающую оптико-электронную систему наблюдения, а также опционально РЛС, и систему радиоэлектронной разведки, но и авиационные средства поражения», — сказал он.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

MQ-1 совершил первый полет в 2002 году. Аппарат весом 1020 килограммов способен нести противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire. В состав радиоэлектронного оборудования дрона входит радиолокационная станция, лазерный целеуказатель и камеры.

В сентябре стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Вооруженным силам России партию ракет «Х-БПЛА», которые входят в арсенал «Ориона». Изделие несет осколочно-фугасную боевую часть весом шесть килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      МИД Турции подтвердил смерть главного противника Эрдогана

      Вежливый налетчик с ножом напал на женщину-продавца в Петербурге и попал на видео

      Психиатру дали срок за признание здоровым расстрелявшего людей россиянина

      В России рассказали об аналогах российского «Ориона»

      Российский «Аллигатор» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области и попал на видео

      В российском регионе мигрантам захотели запретить работать в общественном транспорте

      Пленный ВСУ рассказал об уничтожении его взвода под Угледаром

      На «Госуслугах» запустили новый сервис

      В ЕС обсудят отправку миротворцев на Украину

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше